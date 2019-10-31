Мартемьянов: «Автомобилист» вновь допустил массу ошибок
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (4:3 ОТ).
«Матч был очень напряжённый. Я думаю, болельщикам он понравился, все время держал в напряжении. Нам удался первый период. Во втором соперник перехватил инициативу, но наш вратарь неплохо сыграл. Вновь, как в предыдущих матчах, допущена масса неигровых ошибок, которыми соперник мог воспользоваться. В плане психологии нам очень была важна эта победа, любая. Потому что команда находится в психологическом спаде, физически вроде было неплохо. Повторюсь, игра была хорошая, равных соперников», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт команды из Нур-Султана.
«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»
- 31 октября 2019
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