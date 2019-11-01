«Калгари» обыграл «Нэшвилл», проигрывая перед третьим периодом в три шайбы
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.
Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в дополнительное время забил Мэттью Ткачук. Всего в этой встрече Ткачук забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Таким образом, «Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию. «Калгари» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари Флэймз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бонино (Смит, Эллис) – 05:33' (5x5) 2:0 Уотсон (Сиссонс, Ирвин) – 10:15' (5x5) 2:1 Райан (Ткачук, Ханифин) – 15:27' 3:1 Йернкрок (Уотсон) – 24:36' (5x5) 4:1 Йернкрок (Уотсон) – 38:52' (4x5) 4:2 Андерссон (Годро, Монахан) – 41:58' (5x5) 4:3 Линдхольм (Монахан) – 53:38' (5x5) 4:4 Куин (Джордано, Райан) – 56:39' (5x5) 5:4 Уотсон (Сиссонс, Экхольм) – 58:38' (5x5) 5:5 Ткачук (Монахан, Годро) – 59:21' (5x5) 5:6 Ткачук (Линдхольм, Броди) – 64:59' (3x3)
- 1 ноября 2019
-
07:08
-
06:06
-
04:39
-
02:58
-
02:32
- 31 октября 2019
-
23:45
-
23:30
-
23:26
-
23:08
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:48
-
21:28
-
21:15
-
20:59
-
20:35
-
20:22
-
20:10
-
19:43
-
19:28
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:52
-
18:46
-
18:41
-
18:36
Партнерский контент