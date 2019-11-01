«Калгари» обыграл «Нэшвилл», проигрывая перед третьим периодом в три шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.

Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в дополнительное время забил Мэттью Ткачук. Всего в этой встрече Ткачук забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Таким образом, «Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию. «Калгари» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари Флэймз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».