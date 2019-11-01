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«Калгари» обыграл «Нэшвилл», проигрывая перед третьим периодом в три шайбы

«Калгари» обыграл «Нэшвилл», проигрывая перед третьим периодом в три шайбы
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.

Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в дополнительное время забил Мэттью Ткачук. Всего в этой встрече Ткачук забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Таким образом, «Нэшвилл» прервал четырёхматчевую победную серию. «Калгари» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Калгари Флэймз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бонино (Смит, Эллис) – 05:33' (5x5)   2:0 Уотсон (Сиссонс, Ирвин) – 10:15' (5x5)   2:1 Райан (Ткачук, Ханифин) – 15:27'   3:1 Йернкрок (Уотсон) – 24:36' (5x5)   4:1 Йернкрок (Уотсон) – 38:52' (4x5)   4:2 Андерссон (Годро, Монахан) – 41:58' (5x5)   4:3 Линдхольм (Монахан) – 53:38' (5x5)   4:4 Куин (Джордано, Райан) – 56:39' (5x5)   5:4 Уотсон (Сиссонс, Экхольм) – 58:38' (5x5)   5:5 Ткачук (Монахан, Годро) – 59:21' (5x5)   5:6 Ткачук (Линдхольм, Броди) – 64:59' (3x3)
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