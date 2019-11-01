«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 ОТ.

В составе победителей отличились Филлип Дано, Джонатан Друен, Томаш Татар, Брендан Галлахер и Макс Доми.

За проигравшую команду забили Вильям Карлссон, Алекс Так, Коди Гласс и Марк Стоун.

Таким образом, «Вегас» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Даллас Старз».