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«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»

«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Вегаса»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 ОТ.

В составе победителей отличились Филлип Дано, Джонатан Друен, Томаш Татар, Брендан Галлахер и Макс Доми.

За проигравшую команду забили Вильям Карлссон, Алекс Так, Коди Гласс и Марк Стоун.

Таким образом, «Вегас» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Виннипег Джетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Уэбер, Татар) – 02:35' (5x5)   1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 14:35' (5x5)   2:1 Так (Шмидт, Икин) – 19:35' (5x5)   2:2 Друен (Райлли, Доми) – 29:40' (5x5)   3:2 Гласс (Икин) – 44:21' (5x5)   4:2 Стоун (Пасиоретти) – 47:59' (5x5)   4:3 Татар – 53:33' (5x5)   4:4 Галлахер (Армиа) – 58:02' (5x5)   4:5 Доми (Питри) – 60:26' (3x3)
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