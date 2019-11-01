«Нэшвилл» заключил контракт с Уотсоном на $ 4,5 млн. Игрок страдал алкоголизмом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» заключил новый контракт с нападающим Остином Уотсоном, сообщает пресс-служба клуба. Американский хоккеист поставил подпись под трёхлетним контрактом с зарплатой в $ 1,5 млн. Таким образом, общая сумма соглашения составит $ 4,5 млн.

В этом сезоне 27-летний нападающий забросил три шайбы и сделал три результативные передачи в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+6» и семи минутах штрафного времени. В среднем за матч американец проводит на льду чуть больше 13 минут.

Форвард «Нэшвилла» в январе 2019 года был дисквалифицирован лигой на время лечения от алкоголизма. Остин стал участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением. Лига сняла наказание с хоккеиста после прохождения им курса лечения.