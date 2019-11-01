Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты на лёд не выходили.
Главной звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ). На последней секунде овертайма Ткачук забил клюшкой между ног и принёс команде победу.
Второй звездой признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Макс Доми, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ). Канадский форвард также отличился в дополнительное время.
Замкнул тройку лучших ещё один форвард «Флэймз» — Шон Монахан. Канадский нападающий оформил ассистентский хет-трик в матче с «Нэшвиллом».
Ткачук забил клюшкой между ног на последней секунде овертайма. Видео
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