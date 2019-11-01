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Ткачук — о шедевральном голе: пробую такой бросок почти в каждом матче

Ткачук — о шедевральном голе: пробую такой бросок почти в каждом матче
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ).

«Я пробую такой бросок почти в каждом матче. Мне повезло, что шайба залетела в ворота. Я знал, что на часах осталось совсем мало времени. Учитывая положение шайбы, я не мог подвинуть ногу или тело, чтобы она была у меня под удобной рукой. Я также не хотел идти вперёд, чтобы бросать с бэкхенда, так что это, по сути, был последний вариант. И, что очень приятно, всё получилось», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.

На последней секунде овертайма Ткачук забил клюшкой между ног и принёс команде победу. Всего в этой встрече Ткачук забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Ткачук забил клюшкой между ног на последней секунде овертайма. Видео
В НХЛ забили гол года? Ткачук послал шайбу в сетку броском между ног
Форвард «Калгари» сотворил настоящий шедевр и выиграл матч для своей команды.
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