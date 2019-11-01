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«Барыс» объявил о подписании контракта с Виделлем

«Барыс» объявил о подписании контракта с Виделлем
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» заключил контракт со шведским нападающим Линусом Виделлем, информирует официальный сайт клуба из Астаны. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Линус Виделль начинал карьеру в Швеции, в основном выступая за клуб «Сёдертелье». В Континентальной хоккейной лиге шведский нападающий выступает с 2012 года.

В минувшем сезоне Виделль защищал цвета рижского «Динамо». Он набрал 48 (24+24) очков в 49 матчах при показателе полезности «+7». Ранее швед выступал за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ у 34-летнего нападающего 348 матчей и 219 (80+139) очков.

В настоящий момент «Барыс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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