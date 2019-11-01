Илья Воробьёв отреагировал на пропущенный гол улыбкой в стиле Джокера

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимает в Магнитогорске минское «Динамо».



Гости открыли счёт на 10-й минуте стараниями форварда Дрю Шора. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв отреагировал на пропущенный гол саркастической улыбкой в стиле известного персонажа и злодея Джокера.

Реакция Ильи Воробьёва на пропущенный гол

«Металлург» Мг:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;

Денисов — Евенко, Принс — Павлович — Демков;

Знахаренко — Бокун, Мартынов — Ковыршин — Павленко;

Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев, Степанов.