Илья Воробьёв отреагировал на пропущенный гол улыбкой в стиле Джокера

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимает в Магнитогорске минское «Динамо».
Гости открыли счёт на 10-й минуте стараниями форварда Дрю Шора. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв отреагировал на пропущенный гол саркастической улыбкой в стиле известного персонажа и злодея Джокера.
«Металлург» Мг:
Галимов (Кошечкин);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Дорофеев — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;
Денисов — Евенко, Принс — Павлович — Демков;
Знахаренко — Бокун, Мартынов — Ковыршин — Павленко;
Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев, Степанов.
- 1 ноября 2019
-
17:45
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:29
-
16:09
-
15:45
-
15:13
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:24
-
12:15
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:00
-
09:31
-
09:11
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:01
-
07:54
-
07:38
-
07:08