«Авангард» — «Амур»: Шумаков начнёт матч в четвёртом звене хозяев
«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало — в 19:30 мск.
Нападающий «ястребов» Сергей Шумаков начнёт матч в четвёртом звене.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Франсон, Широков — Пьянов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Шумаков — Кошелев — Макаров.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Турбин — Камалов, Лазарев — Рассказов — Язьков;
Александров, Капитуров — Кацуба — Голубев.
- 1 ноября 2019
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