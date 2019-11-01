«Авангард» — «Амур»: Шумаков начнёт матч в четвёртом звене хозяев

«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало — в 19:30 мск.



Нападающий «ястребов» Сергей Шумаков начнёт матч в четвёртом звене.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Семёнов — Андригетто;

Пивцакин — Франсон, Широков — Пьянов — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Шумаков — Кошелев — Макаров.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Витасек, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Турбин — Камалов, Лазарев — Рассказов — Язьков;

Александров, Капитуров — Кацуба — Голубев.