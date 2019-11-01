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«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — «Амур»: Шумаков начнёт матч в четвёртом звене хозяев

«Авангард» — «Амур»: Шумаков начнёт матч в четвёртом звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало — в 19:30 мск.

Нападающий «ястребов» Сергей Шумаков начнёт матч в четвёртом звене.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Клинкхаммер — Семёнов — Андригетто;
Пивцакин — Франсон, Широков — Пьянов — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Шумаков — Кошелев — Макаров.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Витасек, Руденков — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Турбин — Камалов, Лазарев — Рассказов — Язьков;
Александров, Капитуров — Кацуба — Голубев.

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