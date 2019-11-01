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И. Воробьёв: «Металлург» должен побеждать, когда необходимо терпеть и ждать

И. Воробьёв: «Металлург» должен побеждать, когда необходимо терпеть и ждать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Соперник очень быстрый, хорошо двигался, очень много борьбы навязал. Нам было очень-очень непросто сегодня.

Обычно не хватает одного точного броска. Всё бы поменялось. Знаете, такие матчи тоже надо выигрывать, когда нужно терпеть и ждать, работать и бороться. В конце нам где-то повезло, что Локтионов так здорово разобрался с голкипером, а до этого Стас Галимов вытащил момент, а «в обратку» мы забили. Такие матчи сложные, их тоже надо уметь выигрывать. Ребята — молодцы, что добились этого.

Удаления за выброс шайбы? Это не игровая дисциплина, а концентрация, а концентрация — это физика и силы. Причём тут игровая дисциплина? Кто-то хочет выбросить шайбу сам? Давайте спишем на волнение», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Магнитки».

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