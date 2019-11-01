«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу омского клуба. Хозяева прервали серию из трёх поражений, а гости потерпели третье поражение подряд.



Хабаровский клуб открыл счёт на 12-й минуте стараниями Павла Турбина. Во втором периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы благодаря Тейлору Беку и Кириллу Семёнову. Дальневосточная команда восстановила равновесие усилиями Александра Горшкова. В третьем периоде омская команда вернула себе лидерство после гола Сергея Широкова.



3 ноября «Авангард» примет в Балашихе московское «Динамо», а «Амур» 13-го числа встретится в Хабаровске со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.