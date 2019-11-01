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«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал в Балашихе «Амур». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу омского клуба. Хозяева прервали серию из трёх поражений, а гости потерпели третье поражение подряд.

Хабаровский клуб открыл счёт на 12-й минуте стараниями Павла Турбина. Во втором периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы благодаря Тейлору Беку и Кириллу Семёнову. Дальневосточная команда восстановила равновесие усилиями Александра Горшкова. В третьем периоде омская команда вернула себе лидерство после гола Сергея Широкова.

3 ноября «Авангард» примет в Балашихе московское «Динамо», а «Амур» 13-го числа встретится в Хабаровске со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Турбин – 11:10' (5x5)   1:1 Бек (Широков, Покка) – 20:46' (5x5)   2:1 Семёнов (Покка, Широков) – 24:05' (5x5)   2:2 Горшков (Ушенин Владислав, Зогорна) – 32:43' (5x5)   3:2 Широков (Мартынов, Войнов) – 55:22' (5x5)
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