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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах дня приняли участие 19 российских хоккеистов.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»38 из 3997,42:1
Василевский«Тампа-Бэй»21 из 25842:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Радулов (н)«Даллас»0+000602-17.51
Гурьянов (н)«Даллас»0+110110-11.33
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000210-8.37
Каменев (н)«Колорадо»0+00000233%9.06
Задоров (з)«Колорадо»0+000114-20.17
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+10211-18.12
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+2020053%16.04
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+24122-21.00
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+000231-19.53
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-22322-24.06
Свечников (н)«Каролина»1+1+30342016.22
Волков (н)«Тампа-Бэй»0+0-1011150%14.04
Рубцов (н)«Филадельфия»0+00011267%8.00
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+10203-27.08
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1+1005125%13.56
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+12122-21.11
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12011--22.45
Они играют, как «Русская пятёрка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период
А Овечкин снова поднялся в историческом хит-параде.
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