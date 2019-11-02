Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В восьми матчах дня приняли участие 19 российских хоккеистов.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|38 из 39
|97,4
|2:1
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|21 из 25
|84
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|6
|0
|2
|-
|17.51
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+1
|1
|0
|1
|1
|0
|-
|11.33
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|8.37
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|2
|33%
|9.06
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|4
|-
|20.17
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|1
|-
|18.12
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|2
|0
|0
|53%
|16.04
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|4
|1
|2
|2
|-
|21.00
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|0
|2
|3
|1
|-
|19.53
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-2
|2
|3
|2
|2
|-
|24.06
|Свечников (н)
|«Каролина»
|1+1
|+3
|0
|3
|4
|2
|0
|16.22
|Волков (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|50%
|14.04
|Рубцов (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|2
|67%
|8.00
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|3
|-
|27.08
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|0
|5
|1
|25%
|13.56
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|2
|1
|2
|2
|-
|21.11
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|2
|0
|1
|1
|--
|22.45
Они играют, как «Русская пятёрка»! Команда Овечкина забила 4 гола за период
А Овечкин снова поднялся в историческом хит-параде.
- 2 ноября 2019
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09:45
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09:27
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09:17
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08:50
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08:24
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08:14
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07:58
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07:31
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06:57
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06:50
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06:38
-
06:35
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06:13
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05:57
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05:21
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05:09
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04:47
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04:38
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03:54
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03:14
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02:56
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02:23
- 1 ноября 2019
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23:50
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23:35
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23:27
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23:00
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22:32
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22:17
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21:54
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21:51
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21:48
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21:13
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20:52
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20:35
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20:10
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