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«Нефтехимик» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Тренер «Ак Барса»: очень беспокоит игра в большинстве

Тренер «Ак Барса»: очень беспокоит игра в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с «Нефтехимиком» назвал сильные стороны соперника.

«Готовимся к хорошему, быстрому хоккею. «Нефтехимик» выиграл семь матчей. Прекрасно понимаем, что «волки» вытащили матчи, в которых уступали в счёте, тем самым показывая, что у команды есть характер, она будет играть до последнего. Готовимся к тяжёлой и напряжённой встрече.

Состав не особо изменится по сравнению с прошлым матчем, будут точечные изменения. Но надо, как и всегда, отталкиваться от своей игры. Соперник играет дома, будет активно идти вперёд — для нас будет очень важен выход из-под давления, наше взаимодействие. И игровая дисциплина.

Беспокоит игра в большинстве, очень беспокоит! Мы работаем. Я отвечаю за игру в большинстве — мы очень тщательно готовимся к каждому сопернику, анализируем. Значит, нужно упростить — больше бросать. Разрушать всегда легче, чем создавать. Будем работать над этим компонентом», — приводит слова Горбенко официальный сайт «Ак Барса».

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