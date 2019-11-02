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Знарок: «Спартак» проиграл матч в обороне. Большинство никакое

Знарок: «Спартак» проиграл матч в обороне. Большинство никакое
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока — 3:4.

«У нас третий период немножко не получился. И опять уже буду повторяться – большинство «Спартака» никакое. На тренировках вроде забиваем, работаем над этим компонентом. Будем думать, может других кандидатов будем пробовать.

К сожалению, закончилась победная серия. Всегда хочется побеждать. Все эти шесть матчей были очень тяжёлые, постоянно игры через день. У нас не так много игроков, которых можно поменять. Мы играем в шесть защитников. Сегодня проиграли матч в обороне. У нас такая команда – три забиваем, два пропускаем», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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