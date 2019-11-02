Светлов: встряхнул «Адмирал» словами. Хорошие слова могут перевернуть игру

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3).



«Очень приятно одержать победу в сегодняшнем матче. Была тяжёлая, хорошая игра, интересная зрителям. Считаю, обе команды были активны в атаке. Хороший счёт, заброшено семь шайб. Очень важная игра была для «Адмирала» после четырёх поражений кряду. Ребята были настроены на победу, они полностью выложились и хорошо сыграли. Доволен результатом.



Считаем, что нормальный этап у нас получается в чемпионате. Если учесть начало сезона, особенно в наших условиях, что туда-сюда летаем, на игроков выпадает колоссальная нагрузка. Третье место – это в конце надо считать. Конечно, когда поднимаешь планку, хочется её держать. Но сейчас всё на тоненького, всё впритык. Любой результат то вверх, то вниз. Мы бьёмся за попадание в плей-офф. Важно, чтобы игра была.



Я сорвался на команду после третьего гола? Я не взбесился, был эмоционально сдержан. Это эмоции. Обидно получать быстрые серийные голы. Это напрягает. Команда встряхнулась. Чем встряхнул? Словами. Хорошие, правильные слова, вовремя подобранные, могут перевернуть игру.



У нас паузы ещё нет, будет ещё один матч. Мищенко отдыхать не будет. Сыграет в сборной, приедет к нам и будет играть. Мы так весь сезон летаем – туда-сюда», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»