Даугавиньш: не помню такого сезона КХЛ. Он почти как в НХЛ

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (3:4).



«В конце второго периода смогли выйти вперёд, но затем потеряли концентрацию, за что и были наказаны. Думаю, всё произошло из-за того, что закончили второй период двумя быстрыми голами. Это завело соперника, потому что они проводили хороший матч, но провалили конец периода. На третий отрезок «Адмирал» вышел заряженным, и мы уступили в защите, в скорости. Отсюда и удаления — в итоге пропустили в меньшинстве.



Да вы что, конечно, я не задумывал такой гол. Там мне пас отдали, шайба отскочила с угла удобно на бросок, но там с такого угла забить почти невозможно. Постарался обойти ворота — получилось.



Когда много выигрываешь, приходит уверенность. Но график чемпионата у нас нелёгкий, да и не только у нас. В первые два месяца мы сыграли полсезона. Когда устаёшь, теряется концентрация, отсюда идут недоработки.



Думаю, пауза на сборные для всей лиги вовремя. Два месяца уже играем, а сколько мы тренировались за это время? С 10 июля работали на сборах, уже почти четыре месяца прошло. Такой график игр – 26 матчей за два месяца. Это прилично. Я вообще не помню такого сезона КХЛ, это уже как в НХЛ почти», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» прервал победную серию, уступив «Адмиралу»