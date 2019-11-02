Видгоф — об увольнении Скудры: «Трактор» уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф подтвердил отставку Петериса Скудры с поста главного тренера и назначение на этот пост Владимира Юрзинова-младшего.
«По итогам 27 матчей «Трактор» находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить «Трактор» принял Владимир Владимирович Юрзинов, соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск.
«Трактор» – это болельщики Челябинска и всей Челябинской области, те, кто болеет за «Трактор» из других регионов России и даже из-за границы. Все они продолжают поддерживать команду даже в непростой ситуации. Сегодня на матче трибуны были заполнены до отказа. Наши болельщики заслуживают видеть победы, и «Трактор» уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф. Наша цель не изменилась – это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче. Я, как генеральный директор «Трактора», беру на себя полную ответственность за принятое решение. Кандидатуру нового главного тренера поддержал президент клуба, губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер», — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора».
- 2 ноября 2019
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