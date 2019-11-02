«Трактор» уволил Скудру. Новым главным тренером станет Юрзинов-младший

Как стало известно «Чемпионату», челябинский «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру. Новым наставником команды станет известный специалист Владимир Юрзинов-младший.
46-летний Скудра возглавил «Трактор» в апреле 2019 года. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» под его руководством заработал 22 очка в 27 матчах, сейчас клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. Команда забросила 46 шайб и 65 пропустила.
Последним местом работы 54-летнего Владимира Юрзинова была новосибирская «Сибирь» в сезоне-2018/19. В КХЛ специалист работал также в нижегородском «Торпедо», череповецкой «Северстали», уфимском «Салавате Юлаеве» и китайском «Куньлунь Ред Стар».
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
- 2 ноября 2019
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