Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» уволил Скудру. Новым главным тренером станет Юрзинов-младший

«Трактор» уволил Скудру. Новым главным тренером станет Юрзинов-младший
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», челябинский «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру. Новым наставником команды станет известный специалист Владимир Юрзинов-младший.

46-летний Скудра возглавил «Трактор» в апреле 2019 года. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Трактор» под его руководством заработал 22 очка в 27 матчах, сейчас клуб занимает 11-е место в Восточной конференции. Команда забросила 46 шайб и 65 пропустила.

Последним местом работы 54-летнего Владимира Юрзинова была новосибирская «Сибирь» в сезоне-2018/19. В КХЛ специалист работал также в нижегородском «Торпедо», череповецкой «Северстали», уфимском «Салавате Юлаеве» и китайском «Куньлунь Ред Стар».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Скудра жалуется на уровень игроков «Трактора». Это вообще как?
Новый курс «Магнитки», выдуманные проблемы Скудры и расставание со скучным наставником – в итогах недели КХЛ.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019