Гуськов – об увольнении Скудры из «Трактора»: возможно, он зажал команду

Заслуженный мастер спорта, эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал перестановки в тренерском штабе «Трактора». В должности главного тренера челябинского клуба Петериса Скудру сменил Владимир Юрзинов-младший.

«Если смотреть на отставку Скудры стратегически, то я считаю, что она произошла вовремя. У Юрзинова сейчас будет время на подготовку команды и возможные перемены. Это может касаться как физических кондиций, так и общей схемы видения хоккея. Судя по тому, какой хоккей показывала команда, руководство уже не могло терпеть. Нужны были перемены, и их решили сделать с тренером, а не с игроками, которые пришли в команду. Должен сказать, что вопросы к хоккеистам, которые делают своё дело на площадке, тоже серьёзные.

Я думаю, что Юрзинов пойдёт по иному пути, чем Скудра. Игрокам «Трактора» сейчас нужно некое расслабление в плане хоккейных действий. Зная Скудру, могу сказать, что, возможно, он зажал команду и требовал от неё слишком скупых действий в нападении. Возможно, он опирался на мастерство имеющихся в его распоряжении игроков, которое не настолько высоко, чтобы полностью развязывать им руки. Но я думаю, что Юрзинов сделает это. Он должен добавить «Трактору» красок при игре в атаке. Это мы видели при его работе в «Куньлуне» и «Сибири». В Новосибирск он пришёл практически в конце сезона, и игра при нём преобразилась. Но сейчас многое зависит от игроков «Трактора».

Должен сказать, что у Челябинска есть боевитая команда с характером. Надеюсь, что Юрзинов добавит в «Трактору» изюминки для того, чтобы матчи с участием его команды было интересно смотреть и наблюдать», — сказал Гуськов «Чемпионату».