Скудру уволили из «Трактора». Этот тренер так и не поменялся

На предсезонной пресс-конференции от Петериса Скудры веяло спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. «Трактор» стал лучшей командой лета, выиграл два турнира (покорился даже магнитогорский Мемориал Ромазана, который «Трактор» ни разу не выигрывал), играл здорово и выглядел грозной силой перед началом чемпионата. Казалось, в челябинском клубе воцарится гармония, порядок и нацеленность на результат: никаких сплетен, интриг, родственников в составе, игры от обороны и только от обороны. Новое руководство заявляло о борьбе за Кубок Гагарина и о практически безграничном кредите доверии Скудре – Петерис напоминал человека, который засиделся без любимой работы, сделал выводы, был готов рвать, метать, удивлять и возвращать «Трактор» в борьбу за высокие места.

Скудра действительно удивил и подтвердил слова делом, говоря о новом этапе в жизни команды: «Трактор» выдал один из худших стартов в истории КХЛ, побывал на последнем месте, и перед паузой на Евротур челябинский коллектив уже отстаёт от зоны плей-офф на пять очков, сыграв на две-три игры больше остальных. Петерису понравилась игра с «Автомобилистом» (3:5), но у руководства было другое мнение — через несколько часов после матча, когда в Челябинске уже наступила ночь, вице-президент и генеральный директор клуба Борис Видгоф вполне ожидаемо и логично объявил об отставке Скудры в связи с неудовлетворительными результатами. Яркая и ослепительная картинка ожиданий от сезона болельщиков и руководства «Трактора» за два месяца чемпионата стала неприглядной, серой и тусклой.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Бывают разные ситуации и обстоятельства, вследствие которых мы так или иначе меняемся, ищем какие-то новые способы, чтобы подстроиться под те или иные события, которые постоянно сопровождают нашу жизнь. Хоккей – это, по сути, небольшой, тесный мир со своими законами и правилами, в котором нужно чаще, чем обычно, искать новые решения для достижения положительного результата.

Не секрет, что Скудра – жёсткий тренер со своей системой и философией, которой он чётко следует, несмотря ни на что. Но в какой-то момент даже в Нижнем Новгороде, где Скудре всецело доверяли, наставник упёрся в тупик: бей-беги, постоянные перемены в составе, конфликты (например, вспомните хронологию последнего сезона Алексея Потапова в «Торпедо»), вылеты в первом раунде. Петерис действительно раскрылся в «Торпедо», закрепил команду в плей-офф, но ничего нового после пяти сезонов ей дать уже не мог. В «Тракторе» хватило двух месяцев, чтобы понять – Скудра ни капли не изменился, и второго Нижнего Новгорода с прямолинейным хоккеем, Сергиенко и упрёками в адрес игроков и их недостатка мастерства в Челябинске не получится. Условия не те.

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Взять хотя бы дальневосточный выезд, ставший фактически эпохальным с точки зрения количества матчей. Там на игроков выпала тяжёлая нагрузка, но данное решение о столь длительном и выматывающем выезде, ставшее ключевым, принималось в том числе и с согласия Скудры, который, в свою очередь, уверял, что в системе достаточно игроков, чтобы пройти данный трудный этап безболезненно. Надо отметить, «Трактор» прошёл выезд довольно успешно – команда одержала пять побед в восьми матчах, и в какой-то момент забиралась в тройку, легионеры творили и забивали, а российские игроки старались не отставать.

Но во время домашней серии прозвучал первый тревожный звонок – три поражения подряд при минимальных изменениях в составе, хотя Скудра обещал, что понадобится свежая кровь. Было заметно, что большая часть игроков сильно вымотана, и неудивительно, что «Трактор» в какой-то момент стал одной из худших команд по игре в третьем периоде. Удивительно, но команда по-прежнему старалась играть агрессивно, активно прессинговать и много атаковать, хотя даже топовым командам (ещё и после таких выездов) тяжело постоянно держать высокий темп, безостановочно давить и придерживаться принципа «вижу ворота – бросаю».

«Трактор» физически не был готов играть первым номером после Дальнего Востока и китайских приключений, а тут ещё и молодые ребята из «Челмета» под раздачу со стороны Скудры попали. Наступил октябрь – и формирующийся из игровых и внутрикомандных проблем снежный ком превратился в лавину, которая обрушилась на «Трактор» с такой силой, что отправила команду на дно турнирной таблицы.

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У ведущих игроков посыпались травмы, большинство хромало на обе ноги не в силах опереться на какую-либо из спецбригад (ничего из прошлого года не напоминает?). Иногда зажигал Ярослав Косов, естественно, старались исправить ситуацию легионеры, но порой и хетт-трика было недостаточно, чтобы исправить ситуацию. Даже безусловный первый центр команды Лукаш Седлак, вызванный в сборную Чехии, не избежал травмы, а в октябре забросил лишь одну шайбу. «Трактор» мало забрасывал, а пропускал больше остальных команд в конференции. Удивляло то, как Скудра упрекал игроков в недостатке мастерства, глупых решениях, тихой раздевалке, неумении концентрироваться, слабой реализации моментов, безответственности (что-то уже из этого когда-то было в Нижнем Новгороде), в то время как коллеги-соседи по Востоку Светлов, Буцаев и Заварухин с менее мощными составами и меньшим бюджетом не жалуются и идут в восьмёрке, обыгрывая СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и так далее. Оправдания и перевод стрелок на игроков на пользу, судя по всему, явно не шёл.

Хоккей не менялся – безоглядное биться-бороться с массированным обстрелом владений противника и регулярными провалами в обороне. Бросалось в глаза, как хоккеистам всё труднее привыкать к требованиям тренера. Складывалось впечатление работы – смену отстучали-сменились-отборолись, бросили-сменились, а там и игра заканчивалась. Фраза «гнуть свою линию» подразумевает силу и упорство, но не должна доводить до безрассудства и слепого желания всем доказать, что других решений быть не может.

Вспомнить даже прошлый сезон и Алексея Тертышного с прямо противоположной тактикой с уклоном на оборону – в плей-офф против «Автомобилиста» «Трактор», обескровленный потерями ключевых нападающих Щехуры и Стоу, перестроился, заиграл смелее и, несмотря на ранний вылет, доставил немало проблем екатернбуржцам, особенно в матчах в Челябинске. Нынешняя ситуация была другой: вроде атака и есть, но креатива в ней минимум, а тут ещё и вылетела целая группа техничных и мастеровитых игроков – Бэйлен, Глинкин, Кэлоф, Гика, Кручинин, Попов.

Можно привести в пример последнюю игру с «Автомобилистом». Скудра уверял, что сыграл хороший матч, вновь есть проблема с моментами. Да, вроде забили три, но пропустили ещё больше. И так почти весь октябрь – «Трактор» забивал столько, сколько мог выжать, а соперник столько, сколько ему нужно было для победы. Особенно веяло сумбуром и обреченностью при игре в большинстве – вроде и стараются, встают в зоне, поперечные передачи есть, выводят партнёра на бросок, однако на завершающей стадии наступал какой-то необъяснимый сумбур (о чём, кстати, говорил сам Петерис).

Но виноват не только тренер, нужно спрашивать и с хоккеистов. Взять защитника Юрия Сергиенко, выступавшего под руководством Скудры в «Торпедо». Петерис вплоть до своей отставки верил в него, давал игровое время и место в первой паре, несмотря на многочисленные привозы и частые грубые результативные ошибки. Добавьте к этому проблемы с дисциплиной – Седлак и Гика в безобидных ситуациях получали десятиминутные штрафы, а Егор Фатеев лишал команду гарантированного большинства, зачем-то бросаясь на и так уже наказанного по букве закона Никиту Камалова из «Амура» и получая дисквалификацию. Постоянные слова «мы работаем, работаем, работаем» скорее не успокаивали, а, наоборот, только добавляли пессимизма. Вот и доработал Скудра до ноября. И Кравцов не спас.

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Тем не менее Петерису надо отдать должное: молодёжи действительно в составе было много (Тертышный в первом звене, Мансуров, Жиляков, Ясинский, Шепелев, Гришаков), и, хочется верить, ребята получили неоценимый опыт. Скудру по-своему жалко – ему не хватало гибкости в принятии решений, но он старался, верил в свою систему. Однако она, в отличие от Нижнего Новгорода, дала сбой практически сразу же. Челябинск – хоккейный город, и делать хорошую мину при плохой игре на постоянной основе довольно трудно. Скудра не поменялся ни как человек, ни как тренер – по-прежнему в проигрышах виноваты игроки, а матчи выигрываются только атакой и давлением. В «Тракторе» теперь будет работать Владимир Юрзинов-младший – ему не впервой приводить в порядок команды, попавшие в игровой и ментальный кризис.

Юрзинову в каком-то смысле повезло – часть травмированных игроков вернётся после паузы на Евротур, состав для решения первостепенных задач (попадание в восьмёрку) есть, а в запасе уже разогретая и почувствовавшая вкус КХЛ молодёжь. Так что руководство уральцев и генеральный директор клуба Борис Видгоф сделали правильный и напрашивавшийся ход.