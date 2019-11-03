«Авангард» и московское «Динамо» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;

Войнов — Франсон, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;

Пьянов — Кошелев — Макаров.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;

Огурцов, Бойков, Афиногенов — Ефремов — Муранов.