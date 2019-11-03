«Авангард» и московское «Динамо» объявили составы на матч в Балашихе
«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Войнов — Франсон, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Пьянов — Кошелев — Макаров.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Огурцов, Бойков, Афиногенов — Ефремов — Муранов.
- 3 ноября 2019
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