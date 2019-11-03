Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» и московское «Динамо» объявили составы на матч в Балашихе

«Авангард» и московское «Динамо» объявили составы на матч в Балашихе
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Авангард»:

Бобков (Судницин);
Бондарев — Покка, Широков — Семёнов — Андригетто;
Войнов — Франсон, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Манухов, Дедунов — Стась — Потапов;
Пьянов — Кошелев — Макаров.

«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Лямин — Зайцев, Алексеев — Полыгалов — Брюквин;
Огурцов, Бойков, Афиногенов — Ефремов — Муранов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019