Цулыгин — о разгроме минского «Динамо»: «Салават» играл от души

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги домашнего матча с минским «Динамо» (9:1).



«С нашей стороны получилась хорошая и интересная игра, в которой забили много голов и реализовали свои моменты — до этого мы создавали их, но не получалось использовать. Порадовали наших болельщиков — были полные трибуны, и нам это тоже помогло. Ребята играли от души. Видимо, повлияло то, что мы последние два матча проиграли. Сегодня выложились по полной и сыграли очень хороший матч.



Что касается предыдущих матчей, то в Сочи сыграли не с должным уровнем самоотдачи. Во встрече же с московским «Динамо» просто не использовали свои моменты. В матче с «Сочи» не хватило сил, где-то ребята не смогли перебороть себя», — приводит слова Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».