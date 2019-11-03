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Красавицы чирлидерши и Зернов на трибуне. Фото с матча «Авангард» — «Динамо»

Группа поддержки ХК «Авангард»
Красавицы чирлидерши и Зернов на трибуне. Фото с матча «Авангард» — «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

3 ноября в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Боба Хартли.

Гости вышли вперёд на 5-й минуте после того, как Юусо Хиетанен реализовал численный перевес. Омичам потребовалось чуть больше минуты, чтобы сравнять счёт стараниями Кирилла Семёнова. Во втором периоде Тейлор Бек вывел «ястребов» вперёд, реализовав большинство. В третьем игровом отрезке Свен Андригетто укрепил преимущество хозяев, на что московский клуб ответил голами Хиетанена и Яшкина в меньшинстве. На 57-й минуте Бек поставил точку в матче, оформив дубль.

«Динамо» прервало серию из пяти побед, «Авангард» одержал вторую победу подряд. 12 ноября бело-голубые встретятся в Москве с «Нефтехимиком», а омский клуб в этот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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