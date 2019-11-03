Хартли — об уходе Щербака: Никита находился не в лучших кондициях

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли назвал причины ухода из команды форварда Никиты Щербака, с которым расторгли контракт.



«Максим Сушинский (президент «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») говорил, что у нас были планы, чтобы Никита Щербак входил в топ-6 форвардов нашей команды. У нас регулярно случаются встречи, на которых мы оцениваем как всю команду, так и каждого игрока в отдельности. Когда мы поняли, что Щербак не попадает в топ-6, то приняли решение дать ему возможность продолжить карьеру в другой команде, перезагрузить её.



Никита — молодой игрок, мы знаем всю его историю. У нас он периодически сидел в запасе. Я к нему отношусь с уважением, но даже когда он к нам приезжал, то находился не в лучших кондициях. Сейчас, повторюсь, Щербаку нужна перезагрузка», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.