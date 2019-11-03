Хелльберг — об отменённом голе: сказали, что меня затолкали в сетку с шайбой

Вратарь СКА Магнус Хелльберг поделился эмоциями после матча с рижским «Динамо» (4:3 Б).
«Конечно, непросто выходить на замену за пару минут до конца матча. Но такие вещи случаются в хоккее. Нужно быть готовым к такому — я вышел и постарался показать свой максимум. Ещё не смотрел видео с отменённым голом Эштона, но мне сказали, что меня затолкали в сетку с шайбой. Разумеется, в таком случае это не гол.
Здорово, что мне удалось отразить буллит в овертайме. А потом ребята отлично проявили себя в серии послематчевых бросков. Это важная победа для нас. Не буду рассказывать подробностей нашего разговора с Джериньшем после отражённого буллита — это должно остаться на льду. Просто я хотел подбодрить себя. Иногда в приподнятом настроении говоришь что-нибудь эдакое.
У нас позади много сложных матчей. Будет полезно переключиться на что-то другие, «перезарядить батарейки». Много ребят поедет в сборные, я в том числе. Посмотрим, сыграю ли я против России. Если доведётся, то покажу свой максимум, чтобы победить», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.
- 3 ноября 2019
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:31
-
20:28
-
20:23
-
20:02
-
19:49
-
19:48
-
19:15
-
18:59
-
18:25
-
18:18
-
18:04
-
17:45
-
17:33
-
17:16
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:37
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
15:47
-
15:45
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:35
-
14:10