Хелльберг — об отменённом голе: сказали, что меня затолкали в сетку с шайбой

Вратарь СКА Магнус Хелльберг поделился эмоциями после матча с рижским «Динамо» (4:3 Б).



«Конечно, непросто выходить на замену за пару минут до конца матча. Но такие вещи случаются в хоккее. Нужно быть готовым к такому — я вышел и постарался показать свой максимум. Ещё не смотрел видео с отменённым голом Эштона, но мне сказали, что меня затолкали в сетку с шайбой. Разумеется, в таком случае это не гол.



Здорово, что мне удалось отразить буллит в овертайме. А потом ребята отлично проявили себя в серии послематчевых бросков. Это важная победа для нас. Не буду рассказывать подробностей нашего разговора с Джериньшем после отражённого буллита — это должно остаться на льду. Просто я хотел подбодрить себя. Иногда в приподнятом настроении говоришь что-нибудь эдакое.



У нас позади много сложных матчей. Будет полезно переключиться на что-то другие, «перезарядить батарейки». Много ребят поедет в сборные, я в том числе. Посмотрим, сыграю ли я против России. Если доведётся, то покажу свой максимум, чтобы победить», — передаёт слова Хелльберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.