Кудашов: Кузьменко понравился, сыграл ключевую роль

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о домашнем матче с рижским «Динамо» (4:3 Б).



«Игрой довольны, за исключением отрезка во втором периоде, когда упустили преимущество. Кузьменко понравился, сегодня сыграл ключевую роль, хорошо сыграл.



На паузу на Евротур всё распланировано, достаточно тренеров, которые будут заниматься командой», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Армейцы» открыли счёт на 5-й минуте стараниями Антона Бурдасова, а в начале второго периода Александр Барабанов укрепил преимущество хозяев. Рижане нашли достойный ответ и сумели забросить три шайбы до сирены об окончании второй двадцатиминутки. Дубль оформил Брэндон Макмиллан, ещё одну шайбу забросил Лаурис Дарзиньш. На последней минуте периода Андрей Кузьменко реализовал большинство. Судьбу встречи решила серия буллитов, где удача оказалась на стороне СКА.