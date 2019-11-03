Кузьменко: к хоккеистам СКА должна прийти уверенность, надо будет играть лучше

Нападающий СКА Андрей Кузьменко поделился мнением о домашнем матче с рижским «Динамо» (4:3 Б).
«Недавно Зарипов сказал, что уже простых матчей не будет, все команды стали хорошо играть, все команды кусаются. Лига немного усилилась, хоть кто-то и говорит, что ослабла. Уже простых матчей не бывает, даже сегодня мы вели 2:0, но игра быстро перевернулась. Сейчас все команды хорошие, это же интереснее, сейчас каждая игра будет от ножа. Для нас это тоже проверка.
После гола упал груз с плеч? Тяжёлый период, эмоционально сегодня выплеснулся. У нас хорошая тройка, с кем угодно можно играть, сегодня поставили к таким партнёрам, у нас хорошо получалось. Дай бой и дальше приносить пользу команде.
Пропустили три гола, поведя 2:0, из-за маленьких недоработок. Там неправильно сыграли, тут неправильно сыграли. Из-за череды ошибок пропустили. Тайм-аутом нас немного взбодрили, мы вышли и отыгрались.
В паузе на Евротур будет время переосмыслить, подготовиться к новому этапу, у нас будет тяжёлая поездка на Дальний Восток. Нам нужно уже делать победную серию, потому что пока не можем выйти из ситуации, когда победы чередуются с поражениями. К нам ко всем должна прийти уверенность, надо будет играть лучше», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 ноября 2019
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