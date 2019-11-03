Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Семёнов: хоккеисты «Динамо» — молодцы, отыгрались со счёта 1:3

Семёнов: хоккеисты «Динамо» — молодцы, отыгрались со счёта 1:3
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился эмоциями после матча с московским «Динамо» (4:3).

«Зрителям приятно видеть хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Для хоккеистов это тоже весело, особенно когда выигрываешь. Если проигрываешь в таком матче — это, конечно, обидно. Гости молодцы, не опустили руки, отыгрались со счёта 1:3, даже забросили в меньшинстве. Мы допустили ошибки, которые не должны опускать, особенно когда ведём в счёте. Третий период должны были лучше провести. Хорошо, что забили.

У команды был отрезок, когда она забивала мало голов. Хорошо, что теперь прорвало нас. Мы забили достаточно много голов. При счёте 3:3 была только одна такая мысль — победить, забить на один гол больше соперника.

Игра в первом звене? Это не испытание в связи с травмами ведущих хоккеистов, а шанс проявить себя. Хочу больше пользы принести команде», — приводит слова Семёнова официальный сайт «Авангарда».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019