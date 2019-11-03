Семёнов: хоккеисты «Динамо» — молодцы, отыгрались со счёта 1:3

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился эмоциями после матча с московским «Динамо» (4:3).
«Зрителям приятно видеть хоккей с большим количеством заброшенных шайб. Для хоккеистов это тоже весело, особенно когда выигрываешь. Если проигрываешь в таком матче — это, конечно, обидно. Гости молодцы, не опустили руки, отыгрались со счёта 1:3, даже забросили в меньшинстве. Мы допустили ошибки, которые не должны опускать, особенно когда ведём в счёте. Третий период должны были лучше провести. Хорошо, что забили.
У команды был отрезок, когда она забивала мало голов. Хорошо, что теперь прорвало нас. Мы забили достаточно много голов. При счёте 3:3 была только одна такая мысль — победить, забить на один гол больше соперника.
Игра в первом звене? Это не испытание в связи с травмами ведущих хоккеистов, а шанс проявить себя. Хочу больше пользы принести команде», — приводит слова Семёнова официальный сайт «Авангарда».
- 3 ноября 2019
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