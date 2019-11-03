Генменеджер «Аризоны» посетил Санкт-Петербург
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Джон Чайка побывал в Санкт-Петербурге.
Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, ведущий дела многих российских игроков, в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой запечатлён вместе с Чайкой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дэна Мильштейна
Отметим, что в этот уик-энд СКА провёл два матча в Санкт-Петербурге. 2 ноября «армейцы» проиграли «Локомотиву» (1:2), а 3 ноября одолели рижское «Динамо» (4:3 Б).
Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.
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