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Генменеджер «Аризоны» посетил Санкт-Петербург

Генменеджер «Аризоны» посетил Санкт-Петербург
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Джон Чайка побывал в Санкт-Петербурге.

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, ведущий дела многих российских игроков, в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой запечатлён вместе с Чайкой в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дэна Мильштейна

Отметим, что в этот уик-энд СКА провёл два матча в Санкт-Петербурге. 2 ноября «армейцы» проиграли «Локомотиву» (1:2), а 3 ноября одолели рижское «Динамо» (4:3 Б).

Чайка вошёл в историю североамериканской лиги как самый молодой генеральный менеджер клуба. Он занял эту должность в 27 лет. До этого Чайка работал в «Аризоне» над анализом видеоматериалов и статистики.

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