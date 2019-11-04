Кузнецов – вторая звезда матча с «Калгари»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал второй звездой матча с «Калгари Флэймз». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Евгений Кузнецов стал автором двух результативных передач. Первой звездой матча был признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, который забросил три шайбы. Третьей звездой встречи стал нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане. На его счету гол и результативная передача.

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Евгений Кузнецова провёл 12 игр, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Калгари» сыграет с «Аризоной Койотс».