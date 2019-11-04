Результаты матчей НХЛ за 3 ноября 2019 года
3 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4:2. На счету форварда столичного клуба Евгения Кузнецова две результативные передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Ткачук) – 05:40' (5x5) 1:1 Врана (Кузнецов, Уилсон) – 11:01' (5x5) 2:1 Врана – 15:08' (5x5) 2:2 Линдхольм (Чюлингтон, Манджапане) – 19:58' (5x5) 3:2 Врана (Кузнецов, Кемпны) – 35:05' (5x5) 4:2 Эллер (Уилсон) – 42:20' (5x4)
«Анахайм Дакс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Боквист (Нюландер, Тэйвз) – 09:21' (5x5) 0:2 Дебринкэт (Кейн, Кубалик) – 15:33' (5x3) 1:2 Стил (Гудбрансон, Гецлаф) – 32:39' (5x5) 2:2 Ритчи (Стил, Фаулер) – 46:17' (5x4) 2:3 Кейн (Тэйвз, Кит) – 60:24' (3x3)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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