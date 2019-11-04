Результаты матчей НХЛ за 3 ноября 2019 года

3 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 4:2. На счету форварда столичного клуба Евгения Кузнецова две результативные передачи.



«Анахайм Дакс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».



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