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«Локомотив» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Сможет ли ЦСКА прервать рекордную серию побед «Нефтехимика»?

Сможет ли ЦСКА прервать рекордную серию побед «Нефтехимика»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Это заключительный игровой день перед перерывом на Евротур. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:

— «Локомотив» — «Адмирал»
— «Нефтехимик» — ЦСКА
— «Северсталь» — «Ак Барс»
— «Витязь» — «Торпедо».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.

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