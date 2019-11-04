Сможет ли ЦСКА прервать рекордную серию побед «Нефтехимика»?

Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Это заключительный игровой день перед перерывом на Евротур. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:



— «Локомотив» — «Адмирал»

— «Нефтехимик» — ЦСКА

— «Северсталь» — «Ак Барс»

— «Витязь» — «Торпедо».

Пройти опрос можно на PlayBuzz.