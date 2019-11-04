Сможет ли ЦСКА прервать рекордную серию побед «Нефтехимика»?
Сегодня, 4 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. Это заключительный игровой день перед перерывом на Евротур. «Чемпионат» предлагает угадать исходы следующих встреч:
— «Локомотив» — «Адмирал»
— «Нефтехимик» — ЦСКА
— «Северсталь» — «Ак Барс»
— «Витязь» — «Торпедо».
Пройти опрос можно на PlayBuzz.
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