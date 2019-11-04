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Георгиев: рад, что меня не выбрали на драфте, это дополнительная мотивация

Георгиев: рад, что меня не выбрали на драфте, это дополнительная мотивация
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением о конкуренции в Северной Америке.

«Здесь ты не просто конкурируешь с кем-то одним или даже двумя голкиперами. В Северной Америке десятки и сотни голкиперов, которые мечтают занять эту позицию. Поэтому так важно не терять фокус и вкалывать каждый день. Иначе на твое место придет кто-то другой.

Каждый год после драфта наступало разочарование. Но я смотрел, чего добились в лиге другие незадрафтованные вратари — прежде всего, Сергей Бобровский и Антти Раанта, — и продолжал работать. Я даже в какой-то степени рад, что меня не задрафтовали. Это давало мне дополнительную мотивацию», — приводит слова Георгиева официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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