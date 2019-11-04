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Тротц: мне нравится спокойствие Варламова

Тротц: мне нравится спокойствие Варламова
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о вратарской бригаде команды — россиянине Семёне Варламове и немце Томасе Грайссе.

«Мне нравится спокойствие Варламова. Оба наших вратаря спокойны. Они справляются с бросками, когда от них это требуется. И делают нужные сейвы в те моменты, когда от них этого не ждёшь. Они нас не подводят и выглядят абсолютными профессионалами, что помогает и им, и нам.

Самое замечательное в обоих этих парнях то, что в них нет ни капли эгоизма. Я могу гарантировать вам, что Варли рад хорошей игре Грайсса, как и Грайсс рад за Варли. У них прекрасные отношения, которые будут только улучшаться», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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