Тротц: мне нравится спокойствие Варламова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о вратарской бригаде команды — россиянине Семёне Варламове и немце Томасе Грайссе.



«Мне нравится спокойствие Варламова. Оба наших вратаря спокойны. Они справляются с бросками, когда от них это требуется. И делают нужные сейвы в те моменты, когда от них этого не ждёшь. Они нас не подводят и выглядят абсолютными профессионалами, что помогает и им, и нам.



Самое замечательное в обоих этих парнях то, что в них нет ни капли эгоизма. Я могу гарантировать вам, что Варли рад хорошей игре Грайсса, как и Грайсс рад за Варли. У них прекрасные отношения, которые будут только улучшаться», — цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Варламов: Нью-Йорк — замечательное место для жизни и игры в хоккей