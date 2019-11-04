«Ак Барс» одолел «Северсталь» в Череповце, хозяева проиграли 8-й матч подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гости дважды огорчили череповецкий. Сначала Патрис Кормье реализовал большинство, а затем Эмиль Галимов отличился в равных составах. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а череповецкий клуб продлил серию поражений до восьми встреч. 12 ноября «Северсталь» примет в Череповце «Барыс», а казанский клуб в этот же день встретится на своей площадке с «Авангардом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 4 ноября 2019
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