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«Ак Барс» одолел «Северсталь» в Череповце, хозяева проиграли 8-й матч подряд

«Ак Барс» одолел «Северсталь» в Череповце, хозяева проиграли 8-й матч подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала в Череповце «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке гости дважды огорчили череповецкий. Сначала Патрис Кормье реализовал большинство, а затем Эмиль Галимов отличился в равных составах. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах, а череповецкий клуб продлил серию поражений до восьми встреч. 12 ноября «Северсталь» примет в Череповце «Барыс», а казанский клуб в этот же день встретится на своей площадке с «Авангардом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кормье (Юдин, Лямкин) – 32:09' (5x4)   0:2 Галимов (Кара, Ожиганов) – 32:58' (5x5)
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