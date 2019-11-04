Буцаев: как сохранить победный настрой? А что вы посоветуете?

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (4:1). «Волки» одержали девятую победу подряд.



«Ребят и болельщиков — с победой! Спасибо за такую поддержку, энергию, которую они отдавали команде. Ребята — молодцы, отдались полностью игре. Согласен с коллегой, что соперник во втором периоде добавил немного. Отошли мы от того плана игры, который у нас был. Но в третьем снова смогли вернуться, зацепиться за ту игру, которую показывали в первом периоде, и это принесло конечный результат.



Не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем — хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус побед, настраиваются от матча к матчу, и мы благодарны им, что выполняют всё, о чём мы их просим.



Как сохранить победный настрой? Можно я вам вопрос задам? Что вы посоветуете? Сейчас будет перерыв. У ребят несколько дней выходных. Сезон ещё только к экватору подходит, впереди много матчей, много работы. Победы… Они живут несколько часов. Завтра новый день уже, завтра новый этап работы», — приводит слова Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» продолжает удивлять. У него уже девять побед подряд! Середняк КХЛ выносит вообще всех. Теперь досталось ЦСКА.