Кучеров: хочу выиграть Кубок Стэнли. Мне всё равно, сколько очков я наберу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о задачах на нынешний сезон.
«Для меня самое главное — я просто хочу выиграть Кубок Стэнли. И мне всё равно, при каких обстоятельствах это будет, сколько очков я наберу. Хочется просто взять и его завоевать. Независимо от того, кому будет нравиться или не нравиться моя игра. Мне на это всё равно. Главная задача — добиться успеха и помочь команде взять Кубок Стэнли. Вот это самое важное.
Считаю, что тот год остался в прошлом сезоне. Думаю, уже никто не вспоминает, что было тогда. И все понимают, в какой позиции мы сейчас находимся. Что нужно делать, чтобы у нас был успех. Все стараются показать свой лучший хоккей. Но это не всегда получается. Что тут ещё скажешь? У нас команда немного обновилась. Пришли новые ребята, и всё слегка по-другому. Коллектив стал моложе, и я думаю, всё будет нормально», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.
- 4 ноября 2019
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