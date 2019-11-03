«Тампа» перестала быть непобедимой. Самая яркая команда НХЛ потерялась в себе

В прошлом сезоне «Тампа» одержала 62 победы, забила больше всех голов, лидировала в НХЛ по большинству и меньшинству, Никита Кучеров набрал 128 очков и получил «Харт Трофи», а Андрей Василевский – приз лучшему вратарю. Эта самая «Тампа» в этом сезоне проиграла семь из первых 15 встреч и выглядит бледной тенью самой себя.

Оплеуха от «Коламбуса» оставила «Тампу» на перепутье. Продолжать гнуть свою линию и играть как раньше значит быть эффективным в регулярке и получать оплеухи в плей-офф. Кардинально менять свою игру значит потерять свою суть. Даже Стивен Стэмкос после нескольких поражений в начале октября говорил о том, что «Тампе» надо меняться. Это всё от сомнений в себе. И, на мой взгляд, от этого и нынешние проблемы.

Поражения должны пойти на пользу «Тампе». Не зря же они весь прошлый чемпионат говорили о том, что победы даются им слишком легко. Эта лёгкость в регулярке вскружила им голову, и, столкнувшись с трудностями в первом же матче первого раунда, «молнии» совершенно не понимали, как им противостоять.

Конечно, никто намеренно не пытается опуститься до уровня «Сент-Луиса» в первой половине прошлого чемпионата, чтобы потом героически подниматься на вершину вопреки всему, но в долгую лучше оказаться в яме сейчас, чем весной, когда права на ошибку и переосмысление своей игры уже не будет.

Полезно осознать и усвоить, что твоя команда – не непобедимая машина, а такая же, как другие. Ведь и в прошлом году победы, казавшиеся лёгкими, во многом обеспечивал Андрей Василевский, который играл выше всех похвал и своими сумасшедшими сейвами маскировал недочёты командной игры и притуплял бдительность игроков. «Мы известны как мощная, успешная команда, и это здорово. Но в плей-офф всё совсем иначе, и мы это понимаем. Мы уже добивались успеха в плей-офф, не скатываясь в оборонительный хоккей, но играя более ответственно. Этот аспект нам надо улучшать», — говорил Стивен Стэмкос.

Палат: в прошлом «Тампа» легко побеждала при плохой игре. Сейчас всё по-другому

Пока получается только отрезками. Но Стэмкос правильно заметил, что «Тампе» нельзя играть в скучный оборонительный хоккей, который в корне противоречит её стилю. Важно найти золотую середину, когда хорошо будет не только в атаке, но и в обороне. Сейчас не идёт на обеих сторонах площадки.

«В прошлом году мы часто выигрывали матчи, в которых сейчас проигрываем. Можно было злиться, смотреть видео и думать: «Боже, что мы творим?», но мы же выигрывали. На победах многому не научишься. Сейчас мы проигрываем и видим, что должны лучше играть в равных составах, если хотим быть стабильными и чего-то добиться в этой лиге», — говорил в середине октября Алекс Киллорн.

Результаты и календарь игр «Тампы» в сезоне-2019/20

Кризис ведёт к потере уверенности. У команды стала хуже держаться шайба – те же передачи Кучерова через несколько клюшек свободно проходили в прошлом году, а в этом часто превращаются в потери и контратаки. Броски просели в качестве, особенно это было заметно в последней игре с «Айлендерс», когда «Тампа» бросала много, но по большей части неопасно, а реальные голевые моменты давались с трудом. Большинство, хоть и входит в топ-10 в НХЛ, на самом деле не так убийственно, как раньше. Соперники подстроились под «Тампу», и привычные розыгрыши уже не проходят. Меньшинство – ещё одна слабая сторона, «молнии» хватают кучу удалений и не может в них выстоять. Если в прошлом году Василевский отражал 91% бросков в меньшинстве, сейчас только 80,5%.

Как бы сложно было не съедать себя в попытках найти ответы, что идёт не так, это лучшее решение. Может, поездка в Стокгольм на матчи с «Баффало» поможет игрокам проветриться и встряхнуть себя? Тут же вопрос скорее в психологии, а не в чём-то ещё. Главное – не паниковать и делать резких движений вроде перевода Кучерова в третье звено, обменов лидеров или увольнения тренера.

Кучеров — в третьем звене. Есть ли в НХЛ ещё звезды, с которыми так обращаются? Никита не жаловался, а Василевский «божил» в воротах.

«Тампа» не совсем ужасна и не в такой уж глубокой яме находится (отставание от восьмёрки всего в три очка и два матча в запасе), просто с неё слетел лоск прошлого чемпионата, везения стало меньше, и она потеряла себя. Пока лидеры «Бостона», «Эдмонтона» и «Вашингтона» набирают очки, как сумасшедшие, Стэмкос и Кучеров идут по более скромному графику очко за игру. У Кучерова этих очков 11 в 13 матчах — великолепный результат для большинства хоккеистов, но ниже его уровня. Но они не будут так играть вечно. Нынешний период можно сравнить со взрослением, в процессе которого все набивают шишки. «Тампа» тоже это переживёт и вернётся. Эта команда слишком хороша, чтобы провалить весь сезон целиком.