Завгородний и Хованов набрали восемь очков на двоих в первом матче Суперсерии

Сборная России одержала победу в матче Суперсерии с национальной командой QMJHL. Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Стэйшн» и завершилась победой россиян со счётом 4:3.

В ходе матча сборная России уступала со счётом 1:3, но смогла отыграться и выиграть матч. В составе победителей по два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов. Также Завгородний и Хованов сделали по два результативные передачи. Таким образом, североамериканский легионеры сборной России организовали все голы национальной команды в первом матче Суперсерии.

Расписание оставшихся матчей Суперсерии:



6 ноября, 3:00 (мск). Сборная России U20 — сборная QMJHL

8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20

12 ноября, 3:00. Сборная России U20 — сборная OHL

14 ноября, 4:30. Сборная WHL — сборная России U20

15 ноября, 4:30. Сборная России U20 — сборная WHL.