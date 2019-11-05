Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин выпал из топ-3, Заварухин и Буцаев творят чудеса

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга не учитывается позиция Владимира Юрзинова-младшего, под руководством которого «Трактор» ещё не провёл ни одной встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (3). Николай Заварухин («Сибирь»)

2 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

3 (15). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

4 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

5 (5). Боб Хартли («Авангард»)

6 (4). Михаил Кравец («Витязь»)

7 (10). Илья Воробьёв («Металлург»)

8 (9). Сергей Светлов («Адмирал»)

9 (8). Олег Знарок («Спартак»)

10 (7). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

11 (-). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)

12 (12). Дэвид Немировски («Торпедо»)

13 (14). Владимир Крикунов («Динамо» М)

14 (11). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

15 (6). Андрей Скабелка («Барыс»)

16 (16). Майк Пелино («Локомотив»)

17 (17). Алексей Кудашов (СКА)

18 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

19 (13). Александр Гулявцев («Амур»)

20 (21). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

21 (18). Андрей Разин («Северсталь»)

22 (19). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

23 (23). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн).