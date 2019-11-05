Ведущий защитник «Бостона» Макэвой получил травму, врезавшись головой в штангу
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Защитник «Бостона» Чарли Макэвой получил травму. На 14-й минуте третьего периода американский защитник врезался головой в штангу ворот и был вынужден покинуть лёд.
Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.
После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче. Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очков.
Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч
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