Ведущий защитник «Бостона» Макэвой получил травму, врезавшись головой в штангу

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой получил травму. На 14-й минуте третьего периода американский защитник врезался головой в штангу ворот и был вынужден покинуть лёд.

Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счёт, но и вышли вперёд. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче. Главным героем матча стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 5 (2+3) очков.