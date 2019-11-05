КХЛ определила лучших игроков девятой недели турнира

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов девятой недели турнира в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.

— лучшим вратарём признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов;

— лучшим защитником признан Андрей Педан из «Ак Барса», набравший три очка, а его коэффициент полезности составил «+5»;

— лучшим нападающим стал форвард «Адмирала» Денис Вихарев, набравший шесть очков. В матче с «Локомотивом» Вихарев забросил десятую и одиннадцатую шайбы в нынешнем сезоне и поднялся на третье место в списке снайперов лиги. Он уступает только форварду «Салавата Юлаева Никите Сошникову (14 голов) и нападающему ЦСКА Кириллу Капризову (13).

— лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк.