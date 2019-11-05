КХЛ определила лучших игроков девятой недели турнира
Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов девятой недели турнира в четырёх номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.
— лучшим вратарём признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов;
— лучшим защитником признан Андрей Педан из «Ак Барса», набравший три очка, а его коэффициент полезности составил «+5»;
— лучшим нападающим стал форвард «Адмирала» Денис Вихарев, набравший шесть очков. В матче с «Локомотивом» Вихарев забросил десятую и одиннадцатую шайбы в нынешнем сезоне и поднялся на третье место в списке снайперов лиги. Он уступает только форварду «Салавата Юлаева Никите Сошникову (14 голов) и нападающему ЦСКА Кириллу Капризову (13).
— лучшим новичком признан защитник СКА Данила Галенюк.
Форвард «Адмирала» Вихарев вышел на третье место в гонке снайперов КХЛ
- 5 ноября 2019
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