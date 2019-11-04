Форвард «Адмирала» Вихарев вышел на третье место в гонке снайперов КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал в Ярославле «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба из Владивостока.
Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев оформил дубль. Форвард забросил обе шайбы во втором периоде, а вторая в итоге стала победной для приморского клуба.
Таким образом, Вихарев забросил десятую и одиннадцатую шайбы в нынешнем сезоне и поднялся на третье место в списке снайперов лиги. Он уступает только форварду «Салавата Юлаева Никите Сошникову (14 голов) и нападающему ЦСКА Кириллу Капризову (13).
Зачёт снайперов регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
В этом сезоне 27-летний Вихарев набрал 17 (11+6) очков в 22 матчах.
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