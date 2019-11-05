«Джентельмен года» Зуб и патриотичная награда Сошникову. Фото «Героев хоккея»

5 ноября на учебно-тренировочной базе в Новогорске Федерация хоккея России объявила лауреатов премии «Герои хоккея».

Победители были выбраны в одиннадцати номинациях. Номинанты премии – хоккеисты, продемонстрировавшие лучшие показатели и качества в матчах национальной команды, а также представители штаба сборной и персонал.

Лучшие кадры с награждения — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.