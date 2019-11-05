Московское «Динамо» подписало защитника Аланова

Московский клуб «Динамо» Москва заключил двусторонний контракт с 18-летним защитником Егором Алановым, информирует официальный сайт команды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.



Ранее хоккеист выступал за молодёжную команду шведского «Вёкше». В нынешнем сезоне Аланов провёл 17 матчей, набрав 9 (8+1) очков при показателе полезности "+8". Рост игрока — 181 см. Вес — 85 кг. Хват клюшки — левый.



Подопечные Владимира Крикунова проиграли последний матч перед паузой на Евротур, уступив «Авангарду» со счётом 3:4. Гости вышли вперёд на 5-й минуте, после того как Юусо Хиетанен реализовал численный перевес. Омичам потребовалось чуть больше минуты, чтобы сравнять счёт стараниями Кирилла Семёнова. Во втором периоде Тейлор Бек вывел «ястребов» вперёд, реализовав большинство. В третьем игровом отрезке Свен Андригетто укрепил преимущество хозяев, на что московский клуб ответил голами Хиетанена и Яшкина в меньшинстве. На 57-й минуте Бек поставил точку в матче, оформив дубль.