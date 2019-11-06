«Лос-Анджелес» проиграл «Торонто», Ковальчук – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 24 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук получил 14 минут и 27 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Торонто» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» встретится с «Оттавой Сенаторз».

В других матчах регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз», а «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс».