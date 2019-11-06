«Лос-Анджелес» проиграл «Торонто», Ковальчук – без очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 24 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук получил 14 минут и 27 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Торонто» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Лос-Анджелес» встретится с «Оттавой Сенаторз».
В других матчах регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз», а «Коламбус Блю Джекетс» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Копитар, Браун) – 25:40' (5x4) 1:1 Керфут – 33:29' (5x5) 2:1 Мэттьюс (Нюландер, Юнссон) – 52:36' (5x5) 3:1 Нюландер (Мэттьюс, Холл) – 53:06' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кутюрье (Гостисбер, Нисканен) – 03:30' (5x4) 1:1 Валльмарк (ван Римсдайк, Нечас) – 26:17' (5x5) 2:1 Конечны (Нисканен, Кутюрье) – 41:12' (5x5) 3:1 Фараби (Жиру, ван Римсдайк) – 52:59' (5x5) 4:1 Жиру (Питлик, Майерс) – 57:38' (5x5)
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