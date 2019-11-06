Капитан «Бостона» Хара стал 21-м игроком в истории, сыгравшим 1500 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» сломил сопротивление «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Клода Жюльена. «Бостон» не смог одержать седьмую победу кряду.
Для 42-летнего капитана «Бостона» Здено Хары этот матч стал 1500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он проводит в лиге свой 22-й сезон. На счету словацкого хоккеиста 646 (202+444) очков.
Хара был выбран на драфте 1996 года «Нью-Йорк Айлендерс». За «островитян» он провёл четыре сезона и отыграл 231 матч, после чего был обменян в «Оттаву Сенаторз». Проведя четыре сезона и 299 матчей за «сенаторов», Здено в 2006 году на правах свободного агента подписал контракт с «Бостоном». С тех пор он провел за «Брюинз» 970 матчей.
Хара вышел на чистое 21-е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей. Его ближайшая цель — Стив Айзерман (1514 матчей). Лидером является Горди Хоу — 1767 матчей.
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