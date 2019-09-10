Ягр: я бы набрал 2000 очков в НХЛ, если бы Хара не родился

Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением о защитнике «Бостон Брюинз» Здено Харе.

«Если бы он не родился, я бы набрал 2000 очков в НХЛ. Он самый совершенный защитник. Я всегда говорю, что бог всегда прав и наделяет хорошим характером сильных людей. Потому что, если бы Здено был плохим, он бы убил половину энхаэловцев», — приводит слова Ягра iSport.cz.

42-летний Хара выступает за «Бостон» с 2006 года. В 2011 году вместе с американским клубом он завоевал Кубок Стэнли. В минувшем сезоне «Брюинз» проиграли финальную серию «Сент-Луис Блюз».



В сезоне-2018/19 словак сыграл 62 матча в регулярном чемпионате, в которых отметился 5 голами и 9 результативными передачами с коэффициентом полезности «+22». В 23 матчах плей-офф он забил 2 гола и отдал 4 передачи.