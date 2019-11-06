Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.
Третьей звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Коул Бардро, забросивший шайбу в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).
Второй звездой дня стал защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (5:4).
Главной звездой дня признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (4:3 ОТ). Американский форвард стал главным героем камбэка «Калгари». Подопечные Била Питера уступали 1:3 к 57-й минуте матча, когда Ткачук реализовал большинство. В следующей атаке «Калгари» сравнял счёт, а в овертайме Мэттью оформил дубль.
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