Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские хоккеисты североамериканской лигой отмечены не были.



Третьей звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Коул Бардро, забросивший шайбу в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

Второй звездой дня стал защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (5:4).

Главной звездой дня признан нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Аризоной Койотс» (4:3 ОТ). Американский форвард стал главным героем камбэка «Калгари». Подопечные Била Питера уступали 1:3 к 57-й минуте матча, когда Ткачук реализовал большинство. В следующей атаке «Калгари» сравнял счёт, а в овертайме Мэттью оформил дубль.