Скабелка: Охтамаа знает, как выиграть Кубок Гагарина. Сведберг вернётся нескоро

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал приглашение финского защитника Атте Охтамаа.
«Из нового у нас… Охтамаа подписали. Присоединится к нам после Евротура. Сейчас за сборную Финляндии играет. Ребята отдохнули, а кто-то за „Номад“ сыграл. Немного почувствовали, что такое забивать голы. Сегодня ещё Павла Акользина подключим, может, и он вспомнит, что такое гол. А так, отдохнули и готовимся к старту следующего этапа, к матчу с „Северсталью“.
Это всегда здорово, когда такие мастера пополняют команду. Это чемпион мира. Он и Кубок Гагарина выигрывал. Это игрок, который знает, как это делать.
Какая будет роль у него в команде? Конечно, топ-4. А Виктор Сведберг вернётся нескоро. В лучшем случае после Нового года», — цитирует Скабелку Vesti.kz.
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